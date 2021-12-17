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Анна Познихиренко пробилась в полуфинал челленджера в Анталии
Украинка в двух сетах не оставила шансов итальянке Черубини
Анна Познихеренко / Фото - btu.org.uaУкраинская теннисистка Анна Познихиренко (№475 WTA) в четвертьфинальном матче челленджера в Анталии без проблем переиграла итальянку Дилетту Черубини (№736 WTA) со счетом 6:0, 6:4.
Познихиренко проиграла три гейма на своей подаче и оформила семь брейков на подаче соперницы.
В 1/2 финала турнира Познихиренко встретится с россиянкой Дианой Демидовой (№821 WTA).
Отметим, что для Анны это будет уже четвертый полуфинал на турнирах ITF W15 в 2021 году, три предыдущих поединка она проиграла.
А тем временем чемпионка US Open Эмма Радукану сдала положительный тест на коронавирус.
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