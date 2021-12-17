Анна Познихиренко пробилась в полуфинал челленджера в Анталии

Украинка в двух сетах не оставила шансов итальянке Черубини







Анна Познихеренко / Фото - btu.org.ua

Украинская теннисистка(№475 WTA) в четвертьфинальном матче челленджера в Анталии без проблем переиграла итальянку(№736 WTA) со счетом 6:0, 6:4.Познихиренко проиграла три гейма на своей подаче и оформила семь брейков на подаче соперницы.В 1/2 финала турнира Познихиренко встретится с россиянкой(№821 WTA).Отметим, что для Анны это будет уже четвертый полуфинал на турнирах ITF W15 в 2021 году, три предыдущих поединка она проиграла.А тем временем чемпионка US Open