ATP будет строго наказывать за фальшивые данные о вакцинации

Нарушителям светит денежный штраф и несколько лет отстранения

Новак Джокович / Фото: Twitter ATP

ATP отправила письма игрокам о том, что будут серьезные наказания за фальшивые данные о вакцинации, сообщает L`Equipe.



Теннисистам светит солидный денежный штраф (до 100 тысяч евро), а также отстранение от соревнований на срок до трех лет.

Напомним, что на Australian Open не допустят невакцинированных игроков.