Зверев – об обязательной вакцинации на Australian Open: «Надеюсь, для Джоковича сделают исключение»
ATP будет строго наказывать за фальшивые данные о вакцинации
Нарушителям светит денежный штраф и несколько лет отстранения
Новак Джокович / Фото: Twitter ATP
ATP отправила письма игрокам о том, что будут серьезные наказания за фальшивые данные о вакцинации, сообщает L`Equipe.
Теннисистам светит солидный денежный штраф (до 100 тысяч евро), а также отстранение от соревнований на срок до трех лет.
Напомним, что на Australian Open не допустят невакцинированных игроков.
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