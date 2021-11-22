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ATP будет строго наказывать за фальшивые данные о вакцинации

Нарушителям светит денежный штраф и несколько лет отстранения
Теннис ATP
22 ноября 17:53
ATP будет строго наказывать за фальшивые данные о вакцинации
Новак Джокович / Фото: Twitter ATP

ATP отправила письма игрокам о том, что будут серьезные наказания за фальшивые данные о вакцинации, сообщает L`Equipe.

Теннисистам светит солидный денежный штраф (до 100 тысяч евро), а также отстранение от соревнований на срок до трех лет.

Напомним, что на Australian Open не допустят невакцинированных игроков.

Олег Шумейко-младший
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вакцинация коронавирус дисквалификация

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