ATP оштрафовал Опелку в Далласе за то, что он не снял кепку во время церемонии награждения

Американец рассказал об этом в своем Twitter

Рейлли Опелка / фото - ATP 20-я ракетка мира, американец Рейлли Опелка получил штраф от ATP после победы на турнире в Далласе. Ассоциация приняла такое решение после церемонии награждения, когда теннисист отказался снять кепку во время вручения трофея. В правилах ATP сказано: «Во время церемонии награждения не разрешается носить кепку или повязку – с логотипами или без них». Об этом сообщил теннисист в своем Twitter, скрыв сумму самого штрафа. Too good @atptour pic.twitter.com/YZGFrUCkCp — Reilly Opelka (@ReillyOpelka) February 16, 2022 Напомним, матч Кубка Дэвиса перенесут из Украины.

Михаил Рыбак