Опелка – триумфатор турнира в Далласе
ATP оштрафовал Опелку в Далласе за то, что он не снял кепку во время церемонии награждения
Американец рассказал об этом в своем Twitter
Рейлли Опелка / фото - ATP
20-я ракетка мира, американец Рейлли Опелка получил штраф от ATP после победы на турнире в Далласе.
Ассоциация приняла такое решение после церемонии награждения, когда теннисист отказался снять кепку во время вручения трофея. В правилах ATP сказано: «Во время церемонии награждения не разрешается носить кепку или повязку – с логотипами или без них».
Об этом сообщил теннисист в своем Twitter, скрыв сумму самого штрафа.
Too good @atptour pic.twitter.com/YZGFrUCkCp— Reilly Opelka (@ReillyOpelka) February 16, 2022
Напомним, матч Кубка Дэвиса перенесут из Украины.
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