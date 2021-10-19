ATP представила подборку лучших ударов Masters в Индиан-Уэллсе

Первое место досталось Григору Димитрову

Григор Димитров / фото - Getty Images

Официальный YouTube канал ATP подготовил подборку лучших ударов, выполненных на кортах Masters в Индиан-Уэллсе в 2021 году. В топ попали Даниил Медведев, Энди Маррей, Андрей Рублев, Стефанос Циципас и много других.

Лучшим ударом пресс-служба назвала фантастический сэйв Григора Димитрова, который тот выполнил во втором сете четвертьфинального матча с Хубертом Хуркачем.

Напомним, Димитров дошел до полуфинала Индиан-Уэллса, в котором проиграл Кэмерону Норри.