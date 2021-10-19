Норри разгромил Димитрова и впервые вышел в финал Masters
ATP представила подборку лучших ударов Masters в Индиан-Уэллсе
Первое место досталось Григору Димитрову
Григор Димитров / фото - Getty Images
Официальный YouTube канал ATP подготовил подборку лучших ударов, выполненных на кортах Masters в Индиан-Уэллсе в 2021 году. В топ попали Даниил Медведев, Энди Маррей, Андрей Рублев, Стефанос Циципас и много других.
Лучшим ударом пресс-служба назвала фантастический сэйв Григора Димитрова, который тот выполнил во втором сете четвертьфинального матча с Хубертом Хуркачем.
Напомним, Димитров дошел до полуфинала Индиан-Уэллса, в котором проиграл Кэмерону Норри.
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