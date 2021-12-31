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ATP представила пятерку самых громких апсетов года

Разочарование, злость и парочка сломанных ракеток
Теннис ATP
31 декабря 2021г. 16:56
ATP представила пятерку самых громких апсетов года
Новак Джокович / фото - Getty Images

Пресс-служба ATP на своем официальном YouTube канале опубликовала подборку самых неожиданных поражений сезона.

В топе оказался матч серба Новака Джоковича, который сенсационно уступил британцу Даниэлу Эвансу на турнире в Монте-Карло.

Напомним, Рафаэль Надаль установил новый рекорд ATP.

Михаил Рыбак
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Теги

Новак Джокович Даниэль Эванс

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