Шварцман: «Складывается ощущение, что на корте Джоковичем кто-то управляет»
ATP представила пятерку самых громких апсетов года
Разочарование, злость и парочка сломанных ракеток
Новак Джокович / фото - Getty Images
Пресс-служба ATP на своем официальном YouTube канале опубликовала подборку самых неожиданных поражений сезона.
В топе оказался матч серба Новака Джоковича, который сенсационно уступил британцу Даниэлу Эвансу на турнире в Монте-Карло.
Напомним, Рафаэль Надаль установил новый рекорд ATP.
Комментарии 0