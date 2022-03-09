Ястремская расплакалась после воспоминаний о событиях в стране и пообещала перечислить призовые на поддержку Украине
ATP, WTA, ITF и турниры Большого Шлема пожертвуют 21 миллион гривен в поддержку Украины
Теннисные организации и оргкомитеты Major направят по 100 тысяч долларов
09 марта 13:55
Фото: ATP/WTA
ATP, WTA, ITF и турниры Большого Шлема решили сделать пожертвование в размере по 100 тысяч долларов в фонд поддержки Украины.
Также был создан благотворительный кризисный фонд Global Givings, который будет заниматься помощью нуждающимся по всей территории Украины, а также Федерации тенниса Украины. Помочь средствами можно на сайте tennisplaysforpeace.com.
Напомним, что сестра Андрея Медведева Наталья обратилась к супруге правой руки путина.
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