ATP, WTA, ITF и турниры Большого Шлема пожертвуют 21 миллион гривен в поддержку Украины

Теннисные организации и оргкомитеты Major направят по 100 тысяч долларов

Фото: ATP/WTA

ATP, WTA, ITF и турниры Большого Шлема решили сделать пожертвование в размере по 100 тысяч долларов в фонд поддержки Украины.



Также был создан благотворительный кризисный фонд Global Givings, который будет заниматься помощью нуждающимся по всей территории Украины, а также Федерации тенниса Украины. Помочь средствами можно на сайте tennisplaysforpeace.com.

Напомним, что сестра Андрея Медведева Наталья обратилась к супруге правой руки путина.