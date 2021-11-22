«АТР не хватило смелости его дисквалифицировать». История, которая бросает тень на репутацию Джоковича

Бывшая вторая ракетка мира в парном разряде рассказал о низком поступке серба

Фото: Eurosport

Бывший второй номер парного рейтинга Оливер Марах рассказал неприятную историю о 20-кратном победителе турниров серии Большого шлема в одиночном разряде Новаке Джоковиче.

Контекст: на парном турнире на Мальорке Марах встретился с Джоковичем в полуфинале. Теннисиста цитирует Die Presse:

«В тот раз Джокович опоздал на игру на полчаса. ATP не хватило смелости его дисквалифицировать, а мы потеряли сосредоточенность и проиграли. Потом Джокович еще и снялся с финала из-за травмы напарника. Я уважаю его достижения, но это было низко – я так ему и сказал. Мы обсудили все это еще тогда, и сейчас у нас нормальные отношения».

Напомним, ранее Джокович раскрыл причины, из-за которых ему не удалось выиграть Итоговый турнир АТР.