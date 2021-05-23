Федерер: «Надаль и Джокович сейчас в одной категории, а я – в другой. Я бы не хотел сразу с ними бороться»
АТР опубликовала список причин, по которым можно любить Джоковича
У Новака был день рождения
Новак Джокович / фото - GEtty Images
АТР необычным образом поздравила первую ракетку мира Новака Джоковича с его 34-летием. Тур в своеих соцсетях отметил 10 вещей, из-за которых невозможно не любить харизматичного серба.
В своем последнем финале турнира в Риме Джокович уступил Рафаэлю Надалю.
Комментарии 0