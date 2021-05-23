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АТР опубликовала список причин, по которым можно любить Джоковича

У Новака был день рождения
Теннис ATP
10:58
АТР опубликовала список причин, по которым можно любить Джоковича
Новак Джокович / фото - GEtty Images

АТР необычным образом поздравила первую ракетку мира Новака Джоковича с его 34-летием. Тур в своеих соцсетях отметил 10 вещей, из-за которых невозможно не любить харизматичного серба.

В своем последнем финале турнира в Риме Джокович уступил Рафаэлю Надалю.

Антон Кривенко
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Новак Джокович

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