АТР разморозит рейтинг после турнира в Цинцинати

С осени теннисисты начнут терять очки

Корт в Цинциннати / фото - Getty Images

Мужской рейтинг будет разморожен после завершения турнира в Цинциннати, США, который пройдет с 15 по 22 августа. Об этом сообщила пресс-служба АТР. На протяжении последних 52 недель из-за пандемии коронавируса действовали определенные ограничения на списание очков.

После этих соревнований очки за 2019 и 2020 годы будут списаны полностью. В дальнейшем очки будут учитываться в рейтинге не более 52 недель.

Отметим, что в 2020 году турнир в Цинциннати выиграл Новак Джокович. Серб все еще является лидером рейтинга АТР.