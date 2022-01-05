Джоковичу отказали во въезде в Австралию
«Австралия не заслуживает проведения Шлема». Американский теннисист – о ситуации с Джоковичем
Сандгрен раскритиковал австралийских политиков
18:40
Новак Джокович / Фото: ATP
Американец Теннис Сандгрен в своем Twitter жестко прошелся по властям Австралии в связи с ситуацией с Новаком Джоковичем:
Чтобы внести предельную ясность: две независимые медкомиссии одобрили медицинское освобождение Джоковича. А политики его не впускают. Австралия не заслуживает проведения турнира Большого Шлема.
Легендарный теннисист считает, что если Джокович выйдет на корт Australian Open, ситуация может стать скверной.
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