Джокович помог Медведеву отыграться с 0:2 по сетам против Оже-Алльясима
Австралийские болельщики освистали Медведева после упоминания Джоковича
Трибуны отреагировали неоднозначно
17:20
Даниил Медведев / фото - tennishead.net
Болельщики на Australian Open освистали вторую ракетку мира Даниила Медведева после того, как россиянин в послематчевом интервью упомянул серба Новака Джоковича.
«Не знаю, правильно ли сейчас подумают люди, но я подумал – а что бы сейчас сделал Новак? Это то, что прошло через мое сознание. Новак – великий чемпион, так же как Рафа и Роджер».
Даниил Медведев обыграл Феликса Оже-Алльясима и вышел в полуфинал Australian Open.
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