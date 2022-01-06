Отец Джоковича: «Если моего сына не отпустят через полчаса, мы соберемся на улицах»
Австралийский суд может принять решение оставить Джоковича в Мельбурне до 10 января
События вокруг титулованного серба развиваются полным ходом
08:38
Новак Джокович / Фото - tennis365Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович пока не покинет Австралию, несмотря на то что власти отказали ему во въезде в страну.
На данный момент Джокович находится в гостинице для временного содержания Park Hotel в Мельбурне, где также обычно содержатся просители убежища из других стран. Там сербский теннисист ожидает решения федерального суда по поводу его апелляции на депортацию из Австралии.
Сообщалось, что апелляция должна была быть рассмотрена в 16 часов по местному времени (7 утра по Киеву). Однако затем слушание перенесли на два часа.
Помимо этого, суд рассмотрит ходатайство о том, чтобы легендарный серб мог остаться в Мельбурне до 10 января.
Напмним, Джоковичу отказали во въезде в Австралию из-за проблем с визой.