Бадоса сразиться с Азаренко за титул чемпионки Индиан-Уэллса
Азаренко: «Это будет новый вызов, нужно будет понять теннис, в который играет Бадоса»
Титулованная белоруска – о предстоящем финале турнира в Индиан-Уэллсе
Виктория Азаренко / Фото - WTAЭкс-первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала свой выход в финальный матч турнира в Индиан-Уэллсе, в котором она сыграет с испанкой Паулой Бадосой.
Цитирует Азаренко официальный сайт турнира.
«Каждый турнир очень разный. Когда ты играешь свой первый финал турнира «Большого шлема», это совсем другое, чем когда ты защищаешь титул, хотя это один и тот же матч. Но ты подходишь к игре с разным давлением и эмоциями».
«Я никогда не играла с Паулой и никогда с ней не тренировалась. Это будет новый вызов, нужно будет понять теннис, в который она играет, постараюсь приспособиться».
«Для меня это сложный сезон. Иногда физически не удавалось прибавить, еще побороться, и это очень расстраивало. Я не понимала, чего конкретно мне не хватает, поэтому в этом сезоне я провела много времени в поиске своей игры».
Напомним, в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе Азаренко не без проблем переиграла латвийку Елену Остапенко.
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