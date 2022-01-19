Азаренко легко разобралась с Тайхман и вышла в третий круг Australian Open

В следующем матче белоруска встретится с Элиной Свитолиной

Виктория Азаренко / фото - Getty Images

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко во втором круге Australian Open в двух сетах одержала победу над представительницей Швейцарии Жиль Тайхман со счетом 6:1, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. За это время белоруска выполнила 1 подачу навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 4-х брейк-пойнтов. На счету швейцарки 1 эйс и 5 двойных ошибок.

В следующем матче Азаренко встретится с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной, которая на отказе Хармони Тан вышла в третий круг Australian Open.