Азаренко: «У меня были шансы, но Бадосу было не победить»
Азаренко легко разобралась с Тайхман и вышла в третий круг Australian Open
В следующем матче белоруска встретится с Элиной Свитолиной
07:55
Виктория Азаренко / фото - Getty Images
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко во втором круге Australian Open в двух сетах одержала победу над представительницей Швейцарии Жиль Тайхман со счетом 6:1, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. За это время белоруска выполнила 1 подачу навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 4-х брейк-пойнтов. На счету швейцарки 1 эйс и 5 двойных ошибок.
В следующем матче Азаренко встретится с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной, которая на отказе Хармони Тан вышла в третий круг Australian Open.
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