Азаренко: «Я уже не на старте карьеры, чтобы тащить в каждом матче»
Азаренко – первая финалистка Индиан-Уэллса
В полуфинале белорусская теннисистка обыграла Елену Остапенко
Виктория Азаренко / фото - Getty Images
32-я ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла Елену Остапенко в матче 1/2-й в Индиан-Уэллсе, став первой финалисткой турнира. Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 7:5.
Теннисистки провели на корте 2 часа и 22 минуты. Азаренко сумела выполнить 2 эйса, спасла 9 брейкпоинтов и выиграла 5 геймов подряд, совершив 8 двойных ошибок. Ее соперница также выполнила 2 подач навылет и реализовала 4 брейкпоинта из 13-и, допустив 6 «двойных».
Соперница Азаренко определится в матче Онс Жабер – Паула Бадоса.
Напомним, в четвертьфинале Азарено обыграла Джессику Пегулу.
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