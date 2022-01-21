Азаренко: «Против Свитолиной смогла воплотить свой план в жизнь»

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала победу над первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной в третьем круге Australian Open:

Это мой лучший результат на турнире с 2016 года? Да, я видела, что кто-то в Twitter написал, мол, на днях у меня была первая победа тут за 6 лет. И я такая думаю, но я же только 2 раза за это время тут выступала, не может быть, чтобы я столько лет подряд проигрывала, так не должно быть (смеется). На самом деле я очень счастлива, я люблю выступать в Австралии. Спасибо большое всем зрителям, что пришли сегодня на матч».