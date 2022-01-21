Азаренко: «Против Свитолиной смогла воплотить свой план в жизнь»
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала победу над первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной в третьем круге Australian Open:
«Думаю, что сегодня я правильно сыграла именно с точки зрения тактики. Не давала ей войти в игру, я знаю, что Элина отлично работает в защите, что она борется. Мне важно было удерживать инициативу в своих руках, не давать ей возможности продохнуть. Это была моя цель до матча, и я смогла воплотить этот план в жизнь.
Это мой лучший результат на турнире с 2016 года? Да, я видела, что кто-то в Twitter написал, мол, на днях у меня была первая победа тут за 6 лет. И я такая думаю, но я же только 2 раза за это время тут выступала, не может быть, чтобы я столько лет подряд проигрывала, так не должно быть (смеется). На самом деле я очень счастлива, я люблю выступать в Австралии. Спасибо большое всем зрителям, что пришли сегодня на матч».
Счет в личных встречах Азаренко – Свитолина 5:0 в пользу представительницы Беларуси.
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