Азаренко: «У меня были шансы, но Бадосу было не победить»

Титулованная белоруска – о поражении в финале турнира в Индиан-Уэллсе





Виктория Азаренко / Фото - WTA Экс-первая ракетка мира, титулованная белоруска Виктория Азаренко поделилась эмоциями после своего поражения в финале турнира в Индиан-Уэллсе в матче с испанкой Паулой Бадосой (7:6(5), 2:6, 7:6(2).



Цитирует Азаренко в своем Twitter журналист Лоренцо Эрколи.



«Мы обе показали свой максимум. Конечно, я недовольна результатом, но сам матч оставил много положительных эмоций. Поздравляю Бадосу. В ключевые моменты она сыграла здорово. У меня были шансы, но ее было не победить. В первой партии я могла бы действовать агрессивнее. Во втором сете у меня это получилось. А в третьем она заиграла активнее и захватила инициативу».



Турнир в Индиан-Уэллсе проходил с 6 по 17 октября. Общий призовой фонд турнира составил $ 8,3 млн.



У мужчин триумфатором стал британец Кэмерон Норри, который в финале Masters переиграл грузина Николоза Басилашвили (3:6, 6:4, 6:1).

Экс-первая ракетка мира, титулованная белорускаподелилась эмоциями после своего поражения в финале турнира в Индиан-Уэллсе в матче с испанкойЦитирует Азаренко в своемжурналистТурнир в Индиан-Уэллсе проходил с 6 по 17 октября. Общий призовой фонд турнира составил $ 8,3 млн.У мужчин триумфатором стал британец, который в финале Masters переиграл грузина

Владимир Кириченко