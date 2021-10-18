Бадоса – чемпионка турнира в Индиан-Уэллсе
Бадоса: «Азаренко играла на очень высоком уровне, я восхищаюсь Викой с детства»
Испанская теннисистка – о победе на турнире в Индиан-Уэллсе
Паула Бадоса / Фото - japantimes.co.jp27-я ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась эмоциями после победы в финале турнира в Индиан-Уэллсе над титулованной белорусской Викторией Азаренко (7:6(5), 2:6, 7:6(2).
Цитирует Бадосу в своем Twitter журналист Лоренцо Эрколи.
«Азаренко играла на очень высоком уровне. Я начал сосредотачиваться на том, что делать с каждым мячом, и ни с чем другим, я так сильно хотела победить. Это был мой первый финал WTA 1000, и я восхищаюсь Викой с детства. Я очень горжусь тем, что я сделала. Я пережила тяжелый момент, но никогда не перестаю мечтать и верить».
Турнир в Индиан-Уэллсе проходил с 6 по 17 октября. Общий призовой фонд турнира составил $ 8,3 млн.
У мужчин триумфатором стал британец Кэмерон Норри, который в финале Masters переиграл грузина Николоза Басилашвили (3:6, 6:4, 6:1).
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