Жабер обыграла Контавейт на пути в полуфинал в Индиан-Уэллсе
Бадоса – о полуфинале Индиан-Уэллса: «Надеюсь, Жабер объестся бургерами и не сможет играть»
В четвертьфинале итальянка победила экс-первую каретку мира
Паула Бадоса / фото - Getty Images
27-я ракетка мира, итальянка Паула Бадоса победила Анжелик Кербер в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. В послематчевом комментарии пресс-службе WTA Бадоса прокомментировала выход в полуфинал, а также высказалась о своей будущей сопернице Онс Жабер.
«Плечо все еще болит. Каждый день у меня с ним проблемы. Остается только поддерживать организм в рабочем состоянии. Играть я могу, но это не мой максимум. Когда разминаюсь и делаю процедуры, становится лучше. До конца сезона я проведу еще максимум три турнира, так что все нормально. Потом будет время восстановиться.
Дальше – матч с Жабер. Надеюсь, она объестся бургерами и не сможет играть. Ха! Мы с ней общались только что. Будет весело играть именно с Онс, ведь мы хорошие подруги. Я постоянно играю с друзьями, но это сложно. Жабер проводит отличный год. Приятно, что она прогрессирует и попадает в Топ-10. Я рада за нее».
Напомним, в своем четвертьфинале Жабер победила Контавейт.
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