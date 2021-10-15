Бадоса – о полуфинале Индиан-Уэллса: «Надеюсь, Жабер объестся бургерами и не сможет играть»

Паула Бадоса / фото - Getty Images

27-я ракетка мира, итальянка Паула Бадоса победила Анжелик Кербер в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. В послематчевом комментарии пресс-службе WTA Бадоса прокомментировала выход в полуфинал, а также высказалась о своей будущей сопернице Онс Жабер.

Дальше – матч с Жабер. Надеюсь, она объестся бургерами и не сможет играть. Ха! Мы с ней общались только что. Будет весело играть именно с Онс, ведь мы хорошие подруги. Я постоянно играю с друзьями, но это сложно. Жабер проводит отличный год. Приятно, что она прогрессирует и попадает в Топ-10. Я рада за нее».