Азаренко: «Это будет новый вызов, нужно будет понять теннис, в который играет Бадоса»
Бадоса – о выходе в финал Индиан-Уллса: «Ощущаю уверенность в своих силах»
В полуфинале испанская теннисистка обыграла Онс Жабер
Паула Бадоса / фото - Getty Images
27-я ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе, победив в матче 1/2-й Онс Жабер. В послематчевом комментарии пресс-службе WTA Бадоса поделилась впечатлениями от матча.
«Ощущаю уверенность в своих силах. Чувствую, что могу побеждать в каждом гейме. Я ежедневно упорно тружусь и стараюсь улучшать все компоненты своего тенниса.
Именно благодаря усердной работе мне удаётся повышать свой уровень. Это позволяет мне выходить в финалы и противостоять лучшим теннисисткам мира».
Напомним, соперницей Бадосы по финалу станет Виктория Азаренко.