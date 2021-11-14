Бадоса обыграла Саккари и досрочно квалифицировалась в полуфинал Итогового

Испанка в двух сетах обыграла гречанку

Паула Бадоса / Фото: j48tennis.net

Паула Бадоса (WTA, 10) в двух сетах разобралась с шестой ракеткой мирового рейтинга Марией Саккари в групповом раунде Итогового турнира 7:6, 6:4.



За два часа на корте испанка сделала 10 эйсов и реализовала 3 из 12-и брейк-поинтов, 6 раз ошибившись при подаче. Гречанка единожды подала навылет, допустила 4 «двойных» и сделала 2 брейка. Теннисистки провели первый официальный матч.

Бадоса досрочно вышла в полуфинал соревнований, так как в другом матче квартета Чичен-Ица Арина Соболенко в трех сетах обыграла Игу Швентек.