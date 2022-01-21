Бадоса: «У Костюк большой потенциал – она сыграла как игрок из топ-5»

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Шестая ракетка мира Паула Бадоса после выхода в четвертый круг Australian Open разразилась комплиментами в сторону соперницы Марты Костюк:



Я оставила все силы на корте и очень рада, что в итоге победила. Я в предвкушении от второй недели на этом турнире. Я мотивирована, показываю хороший теннис, чувствую уверенность, выигрываю свои матчи, к тому же это один из моих любимых турниров. Так что мне очень приятно, что я смогу сыграть здесь на второй неделе. Также спасибо зрителям, атмосфера сегодня была невероятной.