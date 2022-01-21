Костюк вслед за Свитолиной покинула Australian Open, проиграв в трехсетовом триллере шестой ракетке мира
Бадоса: «У Костюк большой потенциал – она сыграла как игрок из топ-5»
Шестая ракетка мира предрекает украине место на вершине
08:29
Фото: j48tennis.net
Шестая ракетка мира Паула Бадоса после выхода в четвертый круг Australian Open
разразилась комплиментами в сторону соперницы Марты Костюк:
Сегодня мне пришлось много поработать на корте. Я ожидала, что матч получится именно таким. Марта показала просто безумный теннис, она играла как игрок из топ-5, у нее большой потенциал. Однозначно, она уже скоро станет одной из лучших теннисисток в мире. Я выложилась на полную, да у меня и выбора не было, потому что Костюк так хорошо играла.
Я оставила все силы на корте и очень рада, что в итоге победила. Я в предвкушении от второй недели на этом турнире. Я мотивирована, показываю хороший теннис, чувствую уверенность, выигрываю свои матчи, к тому же это один из моих любимых турниров. Так что мне очень приятно, что я смогу сыграть здесь на второй неделе. Также спасибо зрителям, атмосфера сегодня была невероятной.
Отметим, что в одиночной сетке австралийского Шлема украинок больше не осталось.
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