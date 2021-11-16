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Бадоса впервые проиграла на Итоговом турнире WTA, уступив Швентек

Матч ничего не решал для обеих теннисисток
Теннис WTA
09:11
Бадоса впервые проиграла на Итоговом турнире WTA, уступив Швентек
Фото: j48tennis.net

Ига Швентек (WTA, 9) в последнем матче Итогового турнира сумела добыть свою первую победу на соревнованиях, обыграв Паулу Бадосу (WTA, 10) 7:5, 6:4.

Теннисистки провели на корте 100 минут. Полька реализовала четыре брейк-поинта из 13-и, трижды ошибившись при подаче. Испанка сделала 5 эйсов, допустила столько же двойных и выиграла 2 гейма на подаче соперницы. Это была вторая встреча теннисисток – на Олимпиаде-2020 победу завоевала Паула.

Отметим, что этот матч ничего не решал с турнирной точки зрения – Бадоса уже вышла в полуфинал Итогового с первого места в группе Чичен-Ица, а Ига не имела шансов на проход в следующий этап.

Олег Шумейко-младший
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Паула Бадоса Ига Швентек

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