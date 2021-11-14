Бадоса: «Я впервые победила теннисистку из топ-10 всего четыре месяца назад, так что для меня все в новинку»

Испанка первой в своей группе квалифицировалась в полуфинал Итогового

Паула Бадоса / Фото: j48tennis.net Десятая ракетка мира Паула Бадоса высказалась о победе над Марией Саккари, благодаря которой досрочно пробилась в полуфинал Итогового турнира.

Слова испанки приводит wtatennis.com: Матч не был простым. Я хорошо подавала, сражалась за каждое очко. Я знала, что с Марией (Саккари – XSPORT) будет битва до последнего розыгрыша. На протяжении всего матча я действовала агрессивно, неплохо двигалась. Когда ты побеждаешь, ты должен приложить максимум и проявить себя хорошо во всех компонентах. В важнейшие моменты матча я была храброй и играла отменно. Если не ошибаюсь, всего четыре месяца назад я впервые победила теннисистку из топ-10. Все для меня в новинку, мне нужно набраться опыта. Думаю, когда окрепну в этом плане, все будет здорово. Думаю, что со мной играть непросто. Пока мне еще нужно привыкнуть к матчам такого уровня. Бадоса досрочно вышла в полуфинал соревнований, так как в другом матче квартета Чичен-Ица Арина Соболенко в трех сетах обыграла Игу Швентек.

Олег Шумейко-младший