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Бах встретился с Пэн Шуай, чтобы проверить ее душевное состояние

Глава МОК и теннисистка огласили только часть содержания своей беседы
Olympics Пекин-2022
10:55
Бах встретился с Пэн Шуай, чтобы проверить ее душевное состояние
Пэн Шуай / Фото: ABC News

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине встретился с китайской теннисисткой Пэн Шуай, которая ранее обвиняла в сексуальном насилии одного из ведущих китайских политиков, а затем исчезла, сообщает insidethegames.biz.

Вместе с Бахом на встрече с Пэн присутствовала бывшая председатель Комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри.

По информации МОК, Шуай планирует посетить несколько мероприятий на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Во время ужина все трое высказались о своем общем опыте участия в Олимпийских играх в качестве спортсменов, и Пен рассказала о своем разочаровании тем, что не смогла пройти квалификацию на Олимпийские игры в Токио 2020.

В этом контексте Пен также поделилась своим планами отправиться в Европу после окончания пандемии COVID-19. Также президент МОК пригласил ее в Лозанну, чтобы посетить МОК и Олимпийский музей, чтобы продолжить разговор об их олимпийском опыте. Шуай приняла это приглашение».

Также в МОК заявили, что огласили только часть содержания беседы с Шуай.

Отметим, что встречу с Шуай Бах анонсировал еще на прошлой неделе, поскольку лично хотел убедиться в ее здравом душевном состоянии.

Напомним, Пен ранее в социальных сетях обвинила бывшего вице-премьера КНР Чжана Гаоли в сексуальном насилии в ее отношении 10 лет назад.

Спустя после публикации поста он был удален через 20 минут, а Шуай не видели более двух недель.

Затем Пэн отказалась от обвинений, но у общества возникли сомнения по тому поводу, сможет ли теннисистка говорить свободно. Также Шуай заявила, что не исчезала.

Карен Агабекян
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Пэн Шуай

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