Остапенко рассказала, за счет чего обыграла Халеп
«Баранка» для бывшей первой ракетки мира. Видеообзор матча Остапенко – Халеп
Теннисистки сражались за право сыграть в финале турнира в Дубае
Видеообзор полуфинального матча турнира серии WTA 500 в Дубае, в котором Елена Остапенко обыграла Симону Халеп, выиграв у нее третью партию со счетом 6:0.
После игры Остапенко рассказала, за счет чего ей удалось переломить ход встречи.
В финале 21-я ракетка мира сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой.