Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЛомаченко получит бой за статус абсолютного чемпиона? Какова ситуация в переговорах с Камбососом
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Теннис (1 событие из 34) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
19:15 Маркета Вондроусова - Даяна Ястремская 2:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
18:45
Охотники на гигантских лобстеров
21:00
Волейбол. Суперлига-Дмарт. Мужчины. Барком-Кажаны – Житичи. Премьера

«Баранка» для бывшей первой ракетки мира. Видеообзор матча Остапенко – Халеп

Теннисистки сражались за право сыграть в финале турнира в Дубае
Теннис WTA
20:03
«Баранка» для бывшей первой ракетки мира. Видеообзор матча Остапенко – Халеп

Видеообзор полуфинального матча турнира серии WTA 500 в Дубае, в котором Елена Остапенко обыграла Симону Халеп, выиграв у нее третью партию со счетом 6:0.

После игры Остапенко рассказала, за счет чего ей удалось переломить ход встречи.

В финале 21-я ракетка мира сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой.

 

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Симона Халеп

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Остапенко рассказала, за счет чего обыграла Халеп
Остапенко рассказала, за счет чего обыграла Халеп
Теннис WTA
19:29
Остапенко повесила «баранку» Халеп и вышла в финал турнира в Дубае
Остапенко повесила «баранку» Халеп и вышла в финал турнира в Дубае
Теннис WTA
17:10
Халеп пробилась в полуфинал турнира в Дубае
Халеп пробилась в полуфинал турнира в Дубае
Теннис WTA
17 февраля 19:40
Халеп передумала нанимать тренера. Румынка уверена в себе
Халеп передумала нанимать тренера. Румынка уверена в себе
Теннис WTA
08 февраля 22:35
Халеп готова сотрудничать с экс-тренером Швентек
Халеп готова сотрудничать с экс-тренером Швентек
Теннис WTA
04 февраля 14:24
Халеп прекратила сотрудничество с румынскими тренерами
Халеп прекратила сотрудничество с румынскими тренерами
Теннис WTA
01 февраля 22:55

Новости: Теннис

Людмила Киченок сыграет в финале престижного турнира в Дубае
Людмила Киченок сыграет в финале престижного турнира в Дубае
WTA
20:33
«Баранка» для бывшей первой ракетки мира. Видеообзор матча Остапенко – Халеп
«Баранка» для бывшей первой ракетки мира. Видеообзор матча Остапенко – Халеп
WTA
20:03
Остапенко рассказала, за счет чего обыграла Халеп
Остапенко рассказала, за счет чего обыграла Халеп
WTA
19:29
Остапенко повесила «баранку» Халеп и вышла в финал турнира в Дубае
Остапенко повесила «баранку» Халеп и вышла в финал турнира в Дубае
WTA
17:10
Определилась первая финалистка турнира в Дубае
Определилась первая финалистка турнира в Дубае
WTA
16:32
Свитолина и Калинина узнали соперниц по первому кругу турнира в Дохе
Свитолина и Калинина узнали соперниц по первому кругу турнира в Дохе
WTA
16:21
У него все в порядке? Монфис снялся с третьего турнира подряд
У него все в порядке? Монфис снялся с третьего турнира подряд
ATP
15:59
Ястремская: «Во время матча с Вондроушовой дернула внешнюю мышцу бедра»
Ястремская: «Во время матча с Вондроушовой дернула внешнюю мышцу бедра»
WTA
15:28
Ястремская снялась с квалификации турнира WTA 1000 в Дохе
Ястремская снялась с квалификации турнира WTA 1000 в Дохе
WTA
15:14
Все новости

Популярные новости

Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
16
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
17
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Olympics Пекин-2022
11 февраля 14:22
8
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
27
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
Olympics Пекин-2022
15 февраля 07:36
21
Все новости