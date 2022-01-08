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Барти без особых усилий вышла в финал турнира в Аделаиде

Лидер мирового рейтинга в двух сетах разобралась со Швентек
Теннис WTA
08 января 14:00
Барти без особых усилий вышла в финал турнира в Аделаиде
Эшли Барти / Фото - tennis.com
Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти уверенно переиграла Игу Швентек со счетом 6:2, 6:4 в полуфинале турнира в Аделаиде (Австралия).

За чуть менее полтора часа Барти оформила три брейка и пять эйсов, один раз ошибившись при подаче. В свою очередь, девятый номер рейтинга WTA совершила семь эйсов и четыре двойные ошибки. 

После этой победы австралийка увеличила отрыв в личных встречах теннисисток – 2:0.

В финале турнира Adelaide International Барти встретится с казахстанкой Еленой Рыбакиной.

Напомним, Барти в третий раз подряд завершила сезон в статусе первой ракетки мира.
Владимир Кириченко
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Теги

Эшли Барти Аделаида (WTA) Ига Швентек

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