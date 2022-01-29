Барти уничтожила очередную соперницу. Видеообзор матча против Киз
Барти – чемпионка Australian Open-2022
В финале турнира лидер мирового рейтинга WTA переиграла Коллинз
12:39
Эшли Барти / Фото - WTAПервая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти в финале Australian Open без особых проблем переиграла американку Даниэль Коллинз со счетом 6:3, 7:6(2).
За полтора часа матча Барти оформила 10 эйсов и три брейка, трижды ошибившись при подаче. В свою очередь, 30-й номер рейтинга WTA Коллинз один раз подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки.
После этой победы Барти счет в личных встречах теннисисток стал 4:1 в пользу австралийки.
Титул австралийского «мэйджора» стал для Барти третьим на турнирах «Большого шлема». Он принес ей 2000 очков и 2,875,000 австралийских долларов призовых. Коллинз получит 1300 очков и A$1,575,000 призовых.
Напомним, россиянин Даниил Медведев поспорит за титул Australian Open с испанцем Рафаэлем Надалем, который уверенно обыграл Маттео Берреттини.
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