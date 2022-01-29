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Барти: «Еще не совсем понимаю, что произошло»

Теннисистки выиграла домашний турнир серии Большого шлема
Теннис Grand Slam
16:12
Барти: «Еще не совсем понимаю, что произошло»
Фото: пресс-служба Australian Open

Первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала победу на турнире серии Большого шлема Australian Open:

«Еще не совсем понимаю, что произошло. Очень счастлива, что сегодня здесь столько людей, которые меня любят и поддерживают. Особенно – мои мама, папа и сестры. Здорово, что они смогли прийти сюда. Невероятно повезло получать столько любви.

Зрители, вы – невероятны! Вы подарили мне столько радости, помогали мне играть в лучший теннис, в который я должна была играть против такой чемпионки, как Даниэль. Сбылась моя мечта. Горжусь тем, что я австралийка. Спасибо всем и до встречи через год!»

Теперь Барти является трехкратной чемпионкой турниров серии мэйджор. Для карьерного Шлема ей осталось выиграть US Open.

Напомним, чемпионами парного Открытого чемпионата Австралии среди мужчин стали Ник Киргиос и Танаси Коккинакис.

Источник: БТУ Сергей Остапенко
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