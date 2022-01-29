Барти: «Еще не совсем понимаю, что произошло»

Фото: пресс-служба Australian Open

Первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала победу на турнире серии Большого шлема Australian Open:

Зрители, вы – невероятны! Вы подарили мне столько радости, помогали мне играть в лучший теннис, в который я должна была играть против такой чемпионки, как Даниэль. Сбылась моя мечта. Горжусь тем, что я австралийка. Спасибо всем и до встречи через год!»