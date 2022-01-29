Азаренко: «Сейчас просто нет теннисистки лучше, чем Эшли Барти»
Барти: «Еще не совсем понимаю, что произошло»
Теннисистки выиграла домашний турнир серии Большого шлема
16:12
Фото: пресс-служба Australian Open
Первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала победу на турнире серии Большого шлема Australian Open:
«Еще не совсем понимаю, что произошло. Очень счастлива, что сегодня здесь столько людей, которые меня любят и поддерживают. Особенно – мои мама, папа и сестры. Здорово, что они смогли прийти сюда. Невероятно повезло получать столько любви.
Зрители, вы – невероятны! Вы подарили мне столько радости, помогали мне играть в лучший теннис, в который я должна была играть против такой чемпионки, как Даниэль. Сбылась моя мечта. Горжусь тем, что я австралийка. Спасибо всем и до встречи через год!»
Теперь Барти является трехкратной чемпионкой турниров серии мэйджор. Для карьерного Шлема ей осталось выиграть US Open.
Напомним, чемпионами парного Открытого чемпионата Австралии среди мужчин стали Ник Киргиос и Танаси Коккинакис.
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