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Барти: «Медицинские показания Джоковича меня не касаются»

Австралийка с пониманием относится к действиям власти
Теннис Grand Slam
21:30
Барти: «Медицинские показания Джоковича меня не касаются»
Эшли Барти / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала тот факт, что сербу Новаку Джоковичу дали медицинское исключение для участия в Australian Open.

Слова Барти приводит Eurosport.uk:

«Я думаю, все это непростая задача. Как вы могли узнать по реакции австралийской общественности за последний день, людям пришлось нелегко, я это понимаю. В частности, жителям штата Виктория в последние два года. Поэтому я понимаю недовольство с их стороны на это решение. Но, в конечном счете, не в моих интересах говорить о медицинских показаниях Новака. Это меня не касается. Также решение уже принято. Оно никак не находится под моим контролем».

Эшли Барти повторила уникальное достижение.

Рене Тер Велде
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Новак Джокович Эшли Барти

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