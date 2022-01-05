«Не самая обычная поездка в Австралию». Тренер Джоковича выложил фото из аэропорта в Мельбурне
Барти: «Медицинские показания Джоковича меня не касаются»
Австралийка с пониманием относится к действиям власти
21:30
Эшли Барти / фото - tennishead.net
Первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала тот факт, что сербу Новаку Джоковичу дали медицинское исключение для участия в Australian Open.
Слова Барти приводит Eurosport.uk:
«Я думаю, все это непростая задача. Как вы могли узнать по реакции австралийской общественности за последний день, людям пришлось нелегко, я это понимаю. В частности, жителям штата Виктория в последние два года. Поэтому я понимаю недовольство с их стороны на это решение. Но, в конечном счете, не в моих интересах говорить о медицинских показаниях Новака. Это меня не касается. Также решение уже принято. Оно никак не находится под моим контролем».
Эшли Барти повторила уникальное достижение.