Барти накануне полуфинала Australian Open назвала сильные стороны Киз

Первая ракетка мира надеется, что ей удастся выбить американку из колеи

Фото: j48tennis.net

Первая ракетка мира Эшли Барти поделилась мнением о Мэдисон Киз, с которой ей предстоит сыграть в полуфинале Australian Open. Слова Барти приводит wtatennis.com:



Мэдисон – выдающаяся спортсменка. У нее отличная подача, классный первый удар на приеме и при своем вводе мяча в игру. В большинстве игра с ней приходит к тому, чтобы поставить ее в некомфортное положение, попытаться вывести ее из равновесия. Ведь если она концентрирует центр корта, все в ее руках. Мне нужно найти свой ритм, сделать свой максимум, чтобы выбить ее из колеи и вернуться к своему стилю. Я понимаю, что не все всегда в моих руках. Мне нужно это принимать, продолжать и двигаться дальше к следующей цели.

Напомним, что в четвертьфинале турнира австралийка в двух сетах обыграла Джессику Пегулу.