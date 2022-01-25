Барти рассказала, почему Australian Open складывается для нее так удачно
Барти накануне полуфинала Australian Open назвала сильные стороны Киз
Первая ракетка мира надеется, что ей удастся выбить американку из колеи
15:50
Фото: j48tennis.net
Первая ракетка мира Эшли Барти поделилась мнением о Мэдисон Киз, с которой ей предстоит сыграть в полуфинале Australian Open. Слова Барти приводит wtatennis.com:
Мэдисон – выдающаяся спортсменка. У нее отличная подача, классный первый удар на приеме и при своем вводе мяча в игру. В большинстве игра с ней приходит к тому, чтобы поставить ее в некомфортное положение, попытаться вывести ее из равновесия. Ведь если она концентрирует центр корта, все в ее руках.
Мне нужно найти свой ритм, сделать свой максимум, чтобы выбить ее из колеи и вернуться к своему стилю. Я понимаю, что не все всегда в моих руках. Мне нужно это принимать, продолжать и двигаться дальше к следующей цели.
Напомним, что в четвертьфинале турнира австралийка в двух сетах обыграла Джессику Пегулу.
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