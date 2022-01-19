Барти не оставила шансов Бронцетти и менее чем за час оформила себе путевку в 1/16 финала Australian Open

Матч завершился со счетом 6:1, 6:1

Эшли Барти / фото - Getty Images

Действующий лидер рейтинга WTA Эшли Барти оформила себе путевку в третий круг Australian Open, победив в матче 1/32-й финала итальянку Лючию Бронцетти (WTA №142) со счетом 6:1, 6:1.

Теннисистки провели на корте всего 54 минуты. За это время Барти сумела сделать восемь эйсов, реализовать пять брейкпоинтов из шести и выиграть пять геймов на приеме, допустив при этом две двойных ошибки. Ее соперница только раз сумела подать навылет и не реализовала ни одного брейкпоинта, допустив пять «двойных» и 14 невынужденных ошибок.

В следующем круге AO Барти сойдется с Камилой Джорджи (WTA №33).

Напомним, украинка Элина Свитолина вышла в 1/16 финала AO.