Свитолина и Костюк потеряли по одной позиции в обновленном рейтинге WTA. Барти – в лидерах
Барти не примет участие в Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре
Лучшая теннисистка планеты намерена восстановиться перед Australian Open-2022
Эшли Барти / Фото - reuters.comПервая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти сообщила, что не сыграет на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика).
Цитирует Барти tennis.com.
«Это было сложное решение, но я должна поставить на первое место свой организм и восстановление после сезона-2021. Сейчас вернуться в Квинсленд очень сложно, требуется карантин, и я не готова рисковать подготовкой к Australian Open».
Отметим, что чемпионка US Open-2021 вернулась в Австралию и больше не выходила корт. Итоговый турнир пройдет 10-17 ноября.
Напомним, что ранее на соревнования в Гвадалахаре отобрались Арина Соболенко, Барбора Крейчикова, Каролина Плишкова и Мария Саккари.
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