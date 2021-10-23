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Барти не примет участие в Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре

Лучшая теннисистка планеты намерена восстановиться перед Australian Open-2022
Теннис WTA
08:59
Барти не примет участие в Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре
Эшли Барти / Фото - reuters.com
Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти сообщила, что не сыграет на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика). 

Цитирует Барти tennis.com.

«Это было сложное решение, но я должна поставить на первое место свой организм и восстановление после сезона-2021. Сейчас вернуться в Квинсленд очень сложно, требуется карантин, и я не готова рисковать подготовкой к Australian Open».


Отметим, что чемпионка US Open-2021 вернулась в Австралию и больше не выходила корт. Итоговый турнир пройдет 10-17 ноября.

Напомним, что ранее на соревнования в Гвадалахаре отобрались Арина Соболенко, Барбора Крейчикова, Каролина Плишкова и Мария Саккари.
Владимир Кириченко
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Эшли Барти Итоговый турнир WTA

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