Тайкманн: «Барти выдающаяся №1. Это нужно сказать»
Барти – о победе на турнире в Цинциннати: «Важнее всего было как можно лучше подготовиться к US Open»
Первая ракетка мира не собирается останавливаться на достигнутом
Эшли Барти / Фото - skysports.comПервая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась эмоциями после триумфа на турнире в Цинциннати.
Цитирует Барти wtatennis.com.
«На этой неделе мы вообще не сосредотачивались на результате. Важнее всего было как можно лучше подготовиться к US Open. Сейчас до турнира неделя, но я провела достаточно матчей. Поэтому остается только оттачивать игру, чтобы хорошо себя чувствовать к перовому кругу и показать там хороший результат».
Напомним, в финале турнира в Цинциннати Барти разгромила швейцарку Жиль Тайкманн.
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