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Барти – о победе на турнире в Цинциннати: «Важнее всего было как можно лучше подготовиться к US Open»

Первая ракетка мира не собирается останавливаться на достигнутом
Теннис WTA
10:59
Барти – о победе на турнире в Цинциннати: «Важнее всего было как можно лучше подготовиться к US Open»
Эшли Барти / Фото - skysports.com
Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась эмоциями после триумфа на турнире в Цинциннати.

Цитирует Барти wtatennis.com.

«На этой неделе мы вообще не сосредотачивались на результате. Важнее всего было как можно лучше подготовиться к US Open. Сейчас до турнира неделя, но я провела достаточно матчей. Поэтому остается только оттачивать игру, чтобы хорошо себя чувствовать к перовому кругу и показать там хороший результат».


Напомним, в финале турнира в Цинциннати Барти разгромила швейцарку Жиль Тайкманн.
Владимир Кириченко
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Теги

Эшли Барти Цинциннати (WTA) Жиль Тайкманн

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