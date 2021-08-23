Барти – о победе на турнире в Цинциннати: «Важнее всего было как можно лучше подготовиться к US Open»

Первая ракетка мира не собирается останавливаться на достигнутом

Эшли Барти / Фото - skysports.com Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась эмоциями после триумфа на турнире в Цинциннати.



Цитирует Барти wtatennis.com.



«На этой неделе мы вообще не сосредотачивались на результате. Важнее всего было как можно лучше подготовиться к US Open. Сейчас до турнира неделя, но я провела достаточно матчей. Поэтому остается только оттачивать игру, чтобы хорошо себя чувствовать к перовому кругу и показать там хороший результат».



Напомним, в финале турнира в Цинциннати Жиль Тайкманн.

Первая ракетка мира, австралийская теннисисткаподелилась эмоциями после триумфа на турнире в Цинциннати.Цитирует БартиНапомним, в финале турнира в Цинциннати Барти разгромила швейцарку

Владимир Кириченко