Первая ракетка мира сенсационно проиграла на US Open теннисистке из 5-о десятка WTA
Барти – о вылете в третьем круге US Open: «Я отдала всю себя на корте»
Лидер мирового рейтинга проиграла Роджерс в трех сетах
09:38
Эшли Барти / Фото: Twitter WTA
Первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала свое поражение в третьем круге US Open от Шелби Роджерс.
Слова австралийки приводит wtatennis.com:
При счете 5:2 в третьем сете я сыграла плохо на подаче. Я дала много шансов Роджерс на второй подаче. Думаю, после этого у Шелби открылось второе дыхание. При 5:4 было много затяжных розыгрышей. Я не играла плохо, но Роджерс в нужные моменты сыграла лучше.
Думаю, есть я приму это поражение, и оно сделает меня сильнее. Но за некоторые моменты я чувствую разочарование. Так или иначе, мне не хватило немного топлива – я отдала всю себя на корте в этом году. И сегодня все было так же само. Сегодня я хорошо высплюсь, зная, что я сделала все, что могла – просто этого оказалось недостаточно.
Американка в четвертом раунде американского Шлема сыграет с Эммой Радукану.
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