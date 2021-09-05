Барти – о вылете в третьем круге US Open: «Я отдала всю себя на корте»

Эшли Барти / Фото: Twitter WTA

Первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала свое поражение в третьем круге US Open от Шелби Роджерс.



Слова австралийки приводит wtatennis.com:

Думаю, есть я приму это поражение, и оно сделает меня сильнее. Но за некоторые моменты я чувствую разочарование. Так или иначе, мне не хватило немного топлива – я отдала всю себя на корте в этом году. И сегодня все было так же само. Сегодня я хорошо высплюсь, зная, что я сделала все, что могла – просто этого оказалось недостаточно.