Барти рассказала, почему Australian Open складывается для нее так удачно

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Первая ракетка мира Эшли Барти поделилась мнением, почему Australian Open-2022 складывается для нее так удачно.



Слова австралийки приводит wtatennis.com:

Я думаю, что самым важным понимать это сражение друг против друга. Ты можешь быть полностью подготовленной в статистическом и тактическом планах – но возможность соперницы адаптироваться и мимикрировать, делать что-то новое и неожиданное для тебя.

Это немного похоже на игру в кошки-мышки – но не в плане того, чтобы просто понять игру в немного ином ключе, не всегда чувствовать, что тебе нужно прикладывать много усилий, чтобы внести изменение.