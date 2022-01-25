Барти уничтожила очередную соперницу на пути в полуфинал Australian Open
Барти рассказала, почему Australian Open складывается для нее так удачно
Эшли еще ни разу не играла три сета на Открытом чемпионате Австралии-2022
14:43
Фото: j48tennis.net
Первая ракетка мира Эшли Барти поделилась мнением, почему Australian Open-2022 складывается для нее так удачно.
Слова австралийки приводит wtatennis.com:
Я просто получаю удовольствие, на самом деле. Мне нравится решать проблемы на корте, и с каждой соперницей все по-новому. Любая оппонентка является для меня новым вызовом.
Я думаю, что самым важным понимать это сражение друг против друга. Ты можешь быть полностью подготовленной в статистическом и тактическом планах – но возможность соперницы адаптироваться и мимикрировать, делать что-то новое и неожиданное для тебя.
Это немного похоже на игру в кошки-мышки – но не в плане того, чтобы просто понять игру в немного ином ключе, не всегда чувствовать, что тебе нужно прикладывать много усилий, чтобы внести изменение.
Напомним, что в полуфинале австралийского Шлема Барти сыграет с Мэдисон Киз.
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