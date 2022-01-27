Барти накануне полуфинала Australian Open назвала сильные стороны Киз
Барти стала первой финалисткой Australian Open
Лидер мирового рейтинга в двух сетах уничтожила Киз
12:31
Эшли Барти / Фото - sportzshalaПервая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти, в полуфинале Australian Open уверенно переиграла Мэдисон Киз со счетом 6:1, 6:3.
За чуть более часа матча Эшли оформила пять эйсов и четыре брейка, ни разу не ошибившись при подаче. В свою очередь, 51-й номер рейтинга Киз один раз подала навылет, допустив одну двойную ошибку.
После этой победы Барти счет личных встреч теннисисток стал 4:1 в пользу австралийки.
В финале Australian Open Барти встретится или с американкой Даниэль Коллинз, или с полькой Игой Швентек.
Ранее стали известны полуфинальные пары мужского и женского парных турниров Australian Open.
Комментарии 0