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Барти стала первой финалисткой Australian Open

Лидер мирового рейтинга в двух сетах уничтожила Киз
Теннис Grand Slam
12:31
Барти стала первой финалисткой Australian Open
Эшли Барти / Фото - sportzshala
Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти, в полуфинале Australian Open уверенно переиграла Мэдисон Киз со счетом 6:1, 6:3.

За чуть более часа матча Эшли оформила пять эйсов и четыре брейка, ни разу не ошибившись при подаче. В свою очередь, 51-й номер рейтинга Киз один раз подала навылет, допустив одну двойную ошибку. 

После этой победы Барти счет личных встреч теннисисток стал 4:1 в пользу австралийки.

В финале Australian Open Барти встретится или с американкой Даниэль Коллинз, или с полькой Игой Швентек.

Ранее стали известны полуфинальные пары мужского и женского парных турниров Australian Open.
Владимир Кириченко
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Теги

Эшли Барти Australian Open Мэдисон Киз

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