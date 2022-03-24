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Барти уберут из рейтинга после турнира в Майами
Австралийка завершила карьеру
Эшли Барти / фото - tennishead.net
Первая ракетка мира Эшли Барти рассказала, что покинет рейтинг после объявления о завершения карьеры.
Австралийку цитирует портал france24.com:
«Мое имя уберут из списка в следующем рейтинге. WTA-тур ждет увлекательное время с новым номером один, сейчас для них будет очень классный период.
Но мы сделали все необходимое с нашей стороны. Мы работали с WTA-туром, и они сделали мой путь таким приятным и очень комфортным».
Первая ракетка мира Эшли Барти завершила карьеру в 25 лет.
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