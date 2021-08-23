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Барти уничтожила Тайкманн и стала триумфатором турнира в Цинциннати

Первая ракетка мира отдала своей сопернице лишь 4 гейма

Теннис WTA
07:13
Барти уничтожила Тайкманн и стала триумфатором турнира в Цинциннати
Эшли Барти / Фото - bpositivenow
Первый номер рейтинга WTA, австралийская теннисистка Эшли Барти разгромила швейцарку Жиль Тайкманн со счетом 6:3, 6:1 в финале турнира в Цинциннати.

За чуть более часа матча Барти оформила восемь эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. В свою очередь, 76-я ракетка мира Тайкманн дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала один брейк. 

Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.

За триумф на турнире Western & Southern Open Барти получит 900 рейтинговых очков и $255,220 призовых.

Напомним, в полуфинале Барти переиграла трехкратную победительницу мэйджоров Анжелик Кербер.
Владимир Кириченко
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Теги

Эшли Барти Жиль Тайкманн Цинциннати (WTA)

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