Барти стала первой финалисткой турнира в Цинциннати, обыграв Кербер
Барти уничтожила Тайкманн и стала триумфатором турнира в Цинциннати
Первая ракетка мира отдала своей сопернице лишь 4 гейма
Эшли Барти / Фото - bpositivenowПервый номер рейтинга WTA, австралийская теннисистка Эшли Барти разгромила швейцарку Жиль Тайкманн со счетом 6:3, 6:1 в финале турнира в Цинциннати.
За чуть более часа матча Барти оформила восемь эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. В свою очередь, 76-я ракетка мира Тайкманн дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала один брейк.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.
За триумф на турнире Western & Southern Open Барти получит 900 рейтинговых очков и $255,220 призовых.
Напомним, в полуфинале Барти переиграла трехкратную победительницу мэйджоров Анжелик Кербер.
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