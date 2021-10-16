Басилашвили: «Победа над Циципасом не удивила»

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36-я ракетка мира Николоз Басилашвили признался, что не был удивлен победой над третьим номером мирового рейтинга Стефаносом Циципасом в четвертьфинале турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе. Слова грузинского теннисиста приводит пресс-служба соревнований:

В Индиан-Уэллсе медленные корты, но мяч летит быстрее, чем в других местах. Так что дело в том, кто быстрее к этому приспособится. Не знаю, подходят ли мне подобные условия, но учитывая, что это мой лучший результат, думаю, что подходят».