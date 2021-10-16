Видео провальной игры Зверева на турнире в Индиан-Уэллсе
Басилашвили: «Победа над Циципасом не удивила»
Грузин рассказал, в каком компоненте игры существенно прибавил
Фото: Getty Images
36-я ракетка мира Николоз Басилашвили признался, что не был удивлен победой над третьим номером мирового рейтинга Стефаносом Циципасом в четвертьфинале турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе. Слова грузинского теннисиста приводит пресс-служба соревнований:
«Победа над Циципасом не особо меня удивила, потому что я давно хорошо играю на тренировках. Раньше моим слабым местом была подача, но теперь я здорово прибавил в этом компоненте. Думаю, это и помогло мне дойти до полуфинала.
В Индиан-Уэллсе медленные корты, но мяч летит быстрее, чем в других местах. Так что дело в том, кто быстрее к этому приспособится. Не знаю, подходят ли мне подобные условия, но учитывая, что это мой лучший результат, думаю, что подходят».
Соперником Басилашвили по полуфиналу станет сенсационной Тейлор Фриц.
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