Баутиста-Агут стал чемпионом турнира в Дохе
Баутиста-Агут – о победе в Дохе: «Много работал, чтобы получить шанс вновь выйти в финал»
В решающем матче испанец обыграл Николоза Басилашвили
Роберто Баутиста-Агут / фото - ATP
16-я ракетка мира Роберто Баутиста-Агут прокомментировал свою победу над грузином Николозом Басилашвили (ATP №22) в финале турнира в Дохе. Цитирует испанца пресс-служба ATP.
«Финал получился сложным. Но в этом году я чувствовал себя гораздо лучше на корте из-за отсутствия ветра. Мне было сложно восстанавливаться после вчерашней битвы с Кареном Хачановым, но я отлично справился. Я очень рад завоевать десятый трофей.
Я давно не брал титулы, но много работал, чтобы получить шанс вновь выйти в финал и побороться за победу. Я мечтал победить в Дохе, это мой второй титул здесь».
Напомним, в полуфинале Баутиста-Агут выбил Карена Хачанова.
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