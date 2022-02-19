Баутиста-Агут – о победе в Дохе: «Много работал, чтобы получить шанс вновь выйти в финал»

Роберто Баутиста-Агут / фото - ATP

16-я ракетка мира Роберто Баутиста-Агут прокомментировал свою победу над грузином Николозом Басилашвили (ATP №22) в финале турнира в Дохе. Цитирует испанца пресс-служба ATP.

Я давно не брал титулы, но много работал, чтобы получить шанс вновь выйти в финал и побороться за победу. Я мечтал победить в Дохе, это мой второй титул здесь».