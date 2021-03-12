Баутиста-Агут обыграл Тима на пути в полуфинал турнира в Дохе

Роберто Баутиста-Агут / фото - Getty Images

Первый сеяный турнира ATP 250 в Дохе, Катар, Доминик Тим покинул соревнования на стадии четвертьфинала. Австриец в трехсетовом противостоянии проиграл Роберто Баутистие Агуту 6:7, 6:2, 4:6.

Встреча продолжалась 2,5 часа. 13-я ракетка мира подал навылет 4 раза, против 5 у третьего номера рейтинга АТР. Тим допустил 3 двойные ошибки. Испанец не ошибся ни разу во время своей подачи и реализовал 4 из 11 брейк-поинтов.

Роберто обыграл Доминика в четвертый раз в карьере и впервые с 2015 года. На счету у австрийца лишь 2 победы.

В полуфинале Баутиста-Агут встретится с россиянином Андреем Рублевым, который пока не сыграл на турнире ни одного матча.