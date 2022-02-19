Камбэка не вышло. Баутиста-Агут в тяжелом матче уступил Бублику в четвертьфинале Монпелье
Баутиста-Агут переиграл Хачанова и вышел в финал турнира в Дохе
В чемпионском матча 16-я ракетка мира встретится с грозным грузином
Роберто Баутиста-Агут / Фото - eurosport16-я ракетка мира, испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут в полуфинале турнира в Дохе (Катар) переиграл россиянина Карена Хачанова со счетом 2:6, 6:3, 7:5.
За 2 часа 26 минут матча Баутиста-Агут дважды подал навылет и реализовал два брейк-пойнта, дважды допустив двойную ошибку. В свою очередь, 27-й номер рейтинга АТР Хачанов оформил 17 эйсов и два брейка, один раз ошибившись при подаче.
После этой победы Роберто счет в личных встреча теннисистов стал 7:2 в пользу испанца.
В финале турнира в Дохе Баутиста-Агут сыграет с грузином Николозом Басилашвили.
Ранее 4-й номер рейтинга АТР Стефанос Циципас потерпел сенсационное поражение от 163-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Марселе.
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