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Баутиста-Агут стал чемпионом турнира в Дохе

В решающем матче испанец обыграл Николоза Басилашвили
Теннис ATP
19:43
Баутиста-Агут стал чемпионом турнира в Дохе
Роберто Баутиста-Агут / фото - ATP Tour

16-я ракетка мира Роберто Баутиста-Агут обыграл грузина Николоза Басилашвили (ATP №22) в финале турнира в Дохе – 6:3, 6:4. Интересно, что в первом сете испанец уступал 1:3, но выиграл пять геймов кряду и закрыл партию.

Теннисисты провели на корте 1 час и 26 минут. За это время Баутиста-Агут не сделал ни одного эйса, реализовал четыре брейкпоинта из девяти, не допустив ни одной двойной ошибки. Его соперник ответил восьмью подачами навылет, двумя реализованными брейкпоинтами и тремя «двойными».

Интересно, что в прошлом сезоне Басилашвили и Баутиста-Агут тоже играли в финале этого турнира. Но тогда неожиданно победил грузин.

Напомним, в полуфинале Баутиста-Агут выбил Карена Хачанова.

Михаил Рыбак
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Роберто Баутиста-Агут Николоз Басилашвили

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