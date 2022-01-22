Баутиста-Агут в невероятном матче проиграл Фритцу и остался за бортом Australian Open

Теннисисты провели на корте более трех часов

Тейлор Фритц / Фото - techradar

18-я ракетка мира испанецв третьем раунде Australian Open проиграл американцусо счетом 0:6, 6:3, 6:3, 4:6, 3:6.За 3 часа 16 минут матча Баутиста-Агут оформил 10 эйсов и семь брейков. В свою очередь, 22-й номер рейтинга АТР Фритц 19 раз подал навылет и 10 раз взял подачу соперника. Оба игрока допустили по семь двойных ошибок.После этой победы Фритц сократил отставание в личных встречах теннисистов – 2:5.Во четвертом раунде Фритц встретится с грекомили французомРанее испанец Рафаэль Надаль в третьем круге Australian Open одержал победу над россиянином