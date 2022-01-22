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Баутиста-Агут в невероятном матче проиграл Фритцу и остался за бортом Australian Open

Теннисисты провели на корте более трех часов
Теннис Grand Slam
09:41
Баутиста-Агут в невероятном матче проиграл Фритцу и остался за бортом Australian Open
Тейлор Фритц / Фото - techradar
18-я ракетка мира испанец Роберто Баутиста-Агут в третьем раунде Australian Open проиграл американцу Тейлору Фритцу со счетом 0:6, 6:3, 6:3, 4:6, 3:6.

За 3 часа 16 минут матча Баутиста-Агут оформил 10 эйсов и семь брейков. В свою очередь, 22-й номер рейтинга АТР Фритц 19 раз подал навылет и 10 раз взял подачу соперника. Оба игрока допустили по семь двойных ошибок. 

После этой победы Фритц сократил отставание в личных встречах теннисистов – 2:5.

Во четвертом раунде Фритц встретится с греком Стефаносом Циципасом или французом Бенуа Пэром.

Ранее испанец Рафаэль Надаль в третьем круге Australian Open одержал победу над россиянином Кареном Хачановым (6:3, 6:2, 3:6, 6:1).
Владимир Кириченко
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Роберто Баутиста-Агут Australian Open

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