Людмила Киченок вылетела со второго раунда парного турнира Australian Open
Баутиста-Агут в невероятном матче проиграл Фритцу и остался за бортом Australian Open
Теннисисты провели на корте более трех часов
09:41
Тейлор Фритц / Фото - techradar18-я ракетка мира испанец Роберто Баутиста-Агут в третьем раунде Australian Open проиграл американцу Тейлору Фритцу со счетом 0:6, 6:3, 6:3, 4:6, 3:6.
За 3 часа 16 минут матча Баутиста-Агут оформил 10 эйсов и семь брейков. В свою очередь, 22-й номер рейтинга АТР Фритц 19 раз подал навылет и 10 раз взял подачу соперника. Оба игрока допустили по семь двойных ошибок.
После этой победы Фритц сократил отставание в личных встречах теннисистов – 2:5.
Во четвертом раунде Фритц встретится с греком Стефаносом Циципасом или французом Бенуа Пэром.
Ранее испанец Рафаэль Надаль в третьем круге Australian Open одержал победу над россиянином Кареном Хачановым (6:3, 6:2, 3:6, 6:1).
Комментарии 0