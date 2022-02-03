Баутиста-Агут в невероятном матче проиграл Фритцу и остался за бортом Australian Open
Баутиста-Агут вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье
Симон снялся с матча по ходу второго сета
Роберто Баутиста-Агут / Фото - tennismajors19-я ракетка мира, испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут со счетом 6:4, 3:2 переиграл француза Жиля Симона в матче второго раунда турнира ATP 250 в Монпелье (Франция).
По ходу второго сета Симон отказался от продолжения поединка.
За 1 час 18 минут встречи Баутиста-Агут отметился одной подачей навылет и сделал три брейка. В свою очередь, 130-й номер рейтинга Баутиста-Агут оформил четыре эйса и реализовал два брейк-пойнта.
После этой победы испанца счет в личных встречах теннисистов стал 5:3 в пользу Симона.
В четвертьфинале турнира в Монпелье Баутиста-Агут встретится с казахстанцем Александром Бубликом.
Ранее серб Филип Крайинович выиграл у француза Жо-Вильфрида Цонга (6:4, 7:6).
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