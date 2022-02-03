Баутиста-Агут вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье

Симон снялся с матча по ходу второго сета

Роберто Баутиста-Агут / Фото - tennismajors

19-я ракетка мира, испанский теннисистсо счетом 6:4, 3:2 переиграл французав матче второго раунда турнира ATP 250 в Монпелье (Франция).По ходу второго сета Симон отказался от продолжения поединка.За 1 час 18 минут встречи Баутиста-Агут отметился одной подачей навылет и сделал три брейка. В свою очередь, 130-й номер рейтинга Баутиста-Агут оформил четыре эйса и реализовал два брейк-пойнта.После этой победы испанца счет в личных встречах теннисистов стал 5:3 в пользу Симона.В четвертьфинале турнира в Монпелье Баутиста-Агут встретится с казахстанцем Александром Бубликом.Ранее сербвыиграл у француза