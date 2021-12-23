Полуфинал Roland Garros Джокович – Надаль – лучший матч года на турнирах серии Большого шлема
Беккер: «Думаю, что Федереру и Надалю пора завершить карьеру»
Экс-первая ракетка мира дал совет игрокам «Большой тройки»
Борис Беккер / фото - Getty Images
Экс-первая ракетка мира Борис Беккер в интервью порталу Tennis World посоветовал испанцу Рафаэлю Надалю и швейцарцу Роджеру Федереру подумать над завершением спортивной карьеры.
«Мне кажется, что этим двум великим парням следует серьёзно задуматься над тем, как долго их еще будут таковыми считать.
У Рафы ситуация немного проще, а вот Роджеру придется очень тяжело. Вернуться после операции на колене, когда тебе почти 41 год, – это настоящий вызов. Думаю, что Надаль и Федерер должны очень предметно обдумать завершение карьеры».
Напомним, полуфинал Roland Garros Джокович – Надаль – лучший матч года на турнирах серии Большого шлема.
Комментарии 0