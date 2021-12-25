Шварцман: «Складывается ощущение, что на корте Джоковичем кто-то управляет»
Беккер: «Прямо сейчас Джокович гораздо круче Надаля и Федерера»
Экс-первая ракетка мира – о положении дел игроков «Большой тройки»
Борис Беккер / фото - Getty Images
Бывший лидер рейтинга ATP Борис Беккер высказался об успехах «Большой тройки» (Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер), а также назвал сильнейшего из них. Цитирует Беккера портал Tennis Head.
«И Роджер, и Рафа, и Новак взяли по 20 «Шлемов». Такого больше никогда не будет. Он 15 лет борются между собой и отбирают друг у друга трофеи.
Поймите одно: цифры не врут. Количество недель на вершине рейтинга много значит. И Новак впереди с огромным отрывом. Прямо сейчас Джокович гораздо круче Надаля и Федерера».
Напомним, Даниил Медведев рассказал о перспективах Тура после ухода «Большой тройки».
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