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Беккер: «Прямо сейчас Джокович гораздо круче Надаля и Федерера»

Экс-первая ракетка мира – о положении дел игроков «Большой тройки»
Теннис ATP
13:59
Беккер: «Прямо сейчас Джокович гораздо круче Надаля и Федерера»
Борис Беккер / фото - Getty Images

Бывший лидер рейтинга ATP Борис Беккер высказался об успехах «Большой тройки» (Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер), а также назвал сильнейшего из них. Цитирует Беккера портал Tennis Head.

«И Роджер, и Рафа, и Новак взяли по 20 «Шлемов». Такого больше никогда не будет. Он 15 лет борются между собой и отбирают друг у друга трофеи.

Поймите одно: цифры не врут. Количество недель на вершине рейтинга много значит. И Новак впереди с огромным отрывом. Прямо сейчас Джокович гораздо круче Надаля и Федерера». 

Напомним, Даниил Медведев рассказал о перспективах Тура после ухода «Большой тройки».

 

Михаил Рыбак
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Теги

Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Борис Беккер

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