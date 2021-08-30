Беккер: «Здоровье Надаля вызывает беспокойство»
Шестикратный чемпион Больших шлемов Борис Беккер высказался о физической форме Рафаэля Надаля, досрочно завершившего сезон из-за травмы стопы.
Немца цитиурет портал eurosport.com:
«Здоровье Рафаэля Надаля вызывает беспокойство. Его игра строится на физической мощи, и он должен много тренироваться. Даже если матчи зачастую заканчиваются в двух сетах, они всегда длятся полтора-два часа, потому что розыгрыши очень длинные. Вот почему он всегда на пределе физических возможностей. И если он всего на шаг медленнее или не может пробежать из угла в угол двадцать раз, то не чувствует себя достаточно сильным.
Время не стоит на месте. Нужен перерыв – это пойдет ему на пользу.
Болельщики Надаля должны постепенно привыкать, что он не будет играть вечно. К сожалению, игровую форму не набрать на тренировках – нужно возвращаться к матчам, а это риск повторной травмы.
Всегда сложно найти баланс между матчевой практикой перед самым важным турниром и количеством необходимых тренировок. Ты занимаетесь этим 10, 15 лет и знаешь, что делать, но все сильно усложняется после 30, 35. У Надаля и Федерера сейчас одинаковая проблема».
Тренер Рафаэля Надаля прокомментировал решение четвертой ракетки мира досрочно завершить сезон из-за травмы левой стопы.
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