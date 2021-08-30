Беккер: «Здоровье Надаля вызывает беспокойство»

Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net

Шестикратный чемпион Больших шлемов Борис Беккер высказался о физической форме Рафаэля Надаля, досрочно завершившего сезон из-за травмы стопы.

Немца цитиурет портал eurosport.com:

Время не стоит на месте. Нужен перерыв – это пойдет ему на пользу.

Болельщики Надаля должны постепенно привыкать, что он не будет играть вечно. К сожалению, игровую форму не набрать на тренировках – нужно возвращаться к матчам, а это риск повторной травмы.

Всегда сложно найти баланс между матчевой практикой перед самым важным турниром и количеством необходимых тренировок. Ты занимаетесь этим 10, 15 лет и знаешь, что делать, но все сильно усложняется после 30, 35. У Надаля и Федерера сейчас одинаковая проблема».