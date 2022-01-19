Бенчич неожиданно проиграла Анисимовой во втором круге Australian Open

22-я ракетка мира не смогла противостоять напору американки

Белинда Бенчич / фото - Getty Images

22-я ракетка мира Белинда Бенчич неожиданно уступила Аманде Анисимовой (WTA №60) в матче второго круга Australian Open. Встреча завершилась со счетом 2:6, 5:7.

Теннисистки провели на корте 1 час и 27 минут. За это время Бенчич дважды подала навылет, реализовала все свои брейк-поинты (два из двух – прим.) и выиграла два гейма на приеме, допустив пять двойных ошибок. Анисимова же сумела сделать семь эйсов и реализовать пять брейк-поинтов из тринадцати, совершив четыре «двойных».

В следующем матче Анисимовой предстоит сыграть против победительницы пары Осака – Бренгл.

Напомним, украинка Элина Свитолина вышла в третий круг AO.